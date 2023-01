De Paola avvisa l’Inter: «Milan non in crisi! È una squadra che ha gioco»

A due giorni da Milan-Inter di Supercoppa Italiana, ha parlato Paolo De Paola. Secondo il giornalista, la squadra di Simone Inzaghi non deve sottovalutare i rossoneri

AVVISO − Nel suo intervento su TMW Radio, Paolo De Paola ha avvertito anche l’Inter sul momento della squadra di Pioli: «In vista della Supercoppa Italiana contro l’Inter, i rossoneri sono in crisi? Il Milan non è in crisi, è riuscita a recuperare una partita che poteva perdere 4-0. È riuscita a perdere in Coppa per sufficienza. Ha carenze di concentrazione, ma è una squadra che ha gioco. Può ritornare di nuovo. Non mi sembra una squadra che non possa recuperare da questo sbandamento che ha avuto in queste ultime partite».