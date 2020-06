De Paola: “Autodistruzione Inter, Moratti colpisce! Problemi Conte-Marotta”

De Paola – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spara a zero sull’Inter, buttando nella mischia tutti. Da Conte a Spalletti, passando per Marotta e perfino Moratti. La disamina è distruttiva

PROGETTO NON CONDIVISO – Partendo dall’osservazione a caldo del giorno prima (vedi dichiarazioni), Paolo De Paola continua a screditare il progetto nerazzurro: «Secondo me all’Inter fa paura l’autodistruzione, che è un processo che si è ripetuto troppe volte. Quando i risultati non vengono e gli allenatori vengono messi in discussione, va così. Poi c’è la “cassazione” Massimo Moratti, che da fuori dice la sua e colpisce. Ha già bocciato cinque-sei allenatori con una battuta ed è pericolosa questa cosa. Ci sono troppe indecisioni. Antonio Conte non sembra quello carismatico e con personalità forte che si rivelava a bordocampo, lo vedo sfiduciato. So che è una parola forte, ma non l’ho mai visto così. Non puoi scaricare sempre le colpe sugli altri. Che male ha fatto Luciano Spalletti? Se Beppe Marotta ha preso Conte con cui ha avuto un rapporto già drammatico alla Juventus, allora con Spalletti la situazione era terribile! Questa Inter smemorata sembrava aver sanato alcuni problemi, invece ora dispiace rivederla così. Le cose vanno dette. Conte, per gli uomini voluti sul mercato, ha criticato troppi giocatori. Ci sono vari elementi che portano a fare critiche sensate. Non è che se arriva Sandro Tonali, dopo Nicolò Barella dal Cagliari e Stefano Sensi dal Sassuolo, Conte dirà che non va bene perché viene dal Brescia? Spero sia una scelta condivisa questa…». Per De Paola in casa nerazzurra ci sarebbero problemi ben più gravi di quelli visti in campo contro il Sassuolo, ma questo è tutto da dimostrare.