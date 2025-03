De Paola netto: «Atalanta-Inter? Il pareggio non servirebbe!»

L’Inter giocherà con l’Atalanta in questo weekend. La sfida è fondamentale per la lotta allo scudetto, Paolo De Paola ha escluso un risultato su TMW Radio.

MATCH – L’Inter affronterà l’Atalanta domenica alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi viene da due vittorie consecutive con Monza e Feyenoord, anche se ha vissuto difficoltà importanti. In due partite a San Siro qualche preoccupazione è stata creata, soprattutto in campionato dove al 45′ il Monza era avanti di due gol. La rosa nerazzurra è a corto di fiato ed energie e potrebbe pagarne ancora le conseguenze. Atalanta-Inter però vale la corsa per lo scudetto, perché una sconfitta o un pareggio comprometterebbero seriamente il primo posto.

Inter, dall’Atalanta passa la lotta allo scudetto!

RISULTATO DA EVITARE! – Mancano ancora due giorni e altrettanti allenamenti ad Appiano Gentile prima della partenza verso Bergamo. La formazione di Inzaghi dovrebbe essere già quasi certa, ci sono pochissimi dubbi a riguardo. Paolo De Paola ne parla in questo modo in ottica scudetto e lotta con il Napoli: «Come vedi Atalanta-Inter? Vedo molta sfrontatezza nell’Atalanta. Devono evitare entrambe il pari, servirebbe a poco. La squadra di Inzaghi perderebbe di nuovo la testa in favore al Napoli. E’ una partita che vogliono e devono vincere entrambe»