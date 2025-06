De Paola criticissimo: «Ad Acerbi caduta la maschera! Inter, solo buona sorte»

De Paola critica e non poco Acerbi e l’Inter. A detta sua, il difensore sta facendo palesare fin troppo nervosismo andando a sommare più episodi. Le sue parole.

SOFFERENZA – Paolo De Paola, a Tmw Radio, vede un’Inter sofferente e poco brillante, nonché nervosa. Ecco la sua analisi: «Mi è sembrata una sofferenza incredibile, una partita da Inter ma non degna della squadra vice campione d’Europa. Queste difficoltà si vedono anche nel nervosismo di Acerbi, è caduta la maschera in questi mesi».

GIU LA MASCHERA – De Paola si scaglia contro Francesco Acerbi in questo modo: «Gli episodi con Muller e Juan Jesus avevano lasciato perplessità confermate poi dalle parole violente di questi giorni, tutti fatti che fanno cadere la maschera sul personaggio Acerbi. Si trattava di uno sfottò, non c’è stato alcun insulto, te lo tieni e stai zitto».

BUONA SORTE – Infine, lo stesso De Paola è ritornato a parlare di campo proiettandosi all’ultima partita del girone contro il River Plate: «In campo non si sta vedendo molto, ma la buona sorte accompagna molto questa squadra e pareggiando 2-2 col River si tratterebbe di qualificazione sia per l’Inter che per il River Plate». A proposito del match contro gli argentini, arrivano buone notizie dall’infermeria.