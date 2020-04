De Palma: “Lautaro Martinez, clausola non ostacolo Barcellona. All’Inter…”

Vito De Palma è un giornalista italiano che dal 1983 vive a Buenos Aires, e lavora con ESPN in Argentina. Su Lautaro Martinez si è detto certo che il Barcellona può davvero affondare il colpo per l’attaccante dell’Inter, con forti probabilità di trasferimento. Queste le sue parole da “Sportitalia Mercato”.

VICINI ALL’ADDIO – Vito De Palma è un nome molto conosciuto in Argentina, visto che commenta la Serie A per ESPN. Da lui arriva un giudizio molto positivo su Lautaro Martinez: «Io credo che anche la velocità con cui si è adattato al calcio italiano lo dimostra bene. Anche la traiettoria che ha avuto nella sua nazionale, la velocità con cui si è affermato con centravanti come Sergio Aguero e Gonzalo Higuain. Oggi come oggi è senza dubbio il titolare dell’Argentina. Qui in Argentina danno per sicuro che Lautaro Martinez va al Barcellona. La clausola, centoundici milioni di euro, sicuramente non è un ostacolo per il Barcellona, che ricorderete ha pagato centoquaranta milioni di euro Ousmane Dembélé che praticamente non ha giocato mai. Per Lautaro Martinez giocare con Lionel Messi è un argomento più che sufficiente. Sono sicuro, conoscendo il suo ambiente familiare, che tutto lo spinge verso Barcellona. La questione ingaggio? So che l’Inter non può andare oltre i sette milioni nella migliore delle ipotesi, c’è una grandissima differenza. Scambio con Antoine Griezmann? Il francese guadagna venti milioni di euro all’anno, è una cifra assolutamente fuori dalla portata dell’Inter. Attenzione che poi l’Inter non riceve centoundici milioni di euro, perché si è impegnata a pagare un 10% dell’eventuale plusvalenza al Racing, quasi undici milioni. Lionel Scaloni (CT dell’Argentina, ndr) suggerisce il cambio, perché gli conviene che due attaccanti giochino nella stessa squadra».