De Nicola: “Conte si Ã¨ reso conto di una cosa. Juventus, mai successo…”

De Nicola: “Conte si è reso conto di una cosa. Juventus, mai successo…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Nello De Nicola, ex dirigente Juventus, ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Nello De Nicola, ex dirigente Juventus, sull’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. «Da allenatore ama vincere ma si è reso conto che la Juve ha vinto il campionato per mancanza di avversari. La Juve ha subìto ben 7 sconfitte, non ha il miglior attacco e la miglior difesa, cosa che non è mai successa».