De Micheli: “Hakimi perfetto per Conte, forse Borussia-Inter 3-2…”

Condividi questo articolo

La notizia bomba di queste ultime ore è l’acquisto ormai imminente di Hakimi per l’Inter. Marco de Micheli, in collegamento per Sky Sport, analizza l’affare che fa l’Inter prendendo un giocatore perfetto per il gioco del tecnico Antonio Conte

HAKIMI PERFETTO – Hakimi è il giocatore perfetto per Antonio Conte: «E’ un grande colpo. Hakimi sa giocare sulla fascia destra e sinistra, è perfetto per il 3-5-2. Ha fatto una grande stagione e ha segnato due gol nel 3-2 con cui il Borussia Dortmund ha battuto l’Inter in Champions League, gol forse decisivi, lì forse l’Inter ha preso ancora più appunti e convinzione sulle qualità del giocatore. Nasce terzino poi proprio al Borussia ha imparato a giocare in una parte del campo più avanzata».