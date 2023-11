De Marco: «Lookman-Dimarco? Giusto il gol per un motivo»

La decisione dell’arbitro Sozza sul gol di Gianluca Scamacca ha fatto discutere. L’ex direttore di gara De Marco giudica la prestazione in Atalanta-Inter su Pressing.

DECISIONE – Andrea De Marco è d’accordo con Sozza e la sua decisione in Atalanta-Inter: «Il contrasto Lookman-Dimarco, l’arbitro fa proseguire il gioco e non fischia il fallo. Il calciatore dell’Atalanta con le braccia tiene Dimarco che si lascia un po’ cadere. L’arbitro è stato coerente come tutto il corso della partita, non ha fischiato un contrasto del genere per questo motivo. Sozza ha deciso così sul terreno di gioco, il VAR non è intervenuto e ha fatto bene»