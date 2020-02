De Marco: “Eriksen? Qualità indiscusse, deve capire. Ludogorets-Inter…”

L’ex arbitro De Marco ha parlato di Eriksen nel corso di “Sportitalia Mercato”. Un commento anche su Ludogorets-Inter, partita di Europa League in programma oggi alle ore 18.55.

IL BIG – Andrea De Marco capisce perché, sin qui, Christian Eriksen ha giocato abbastanza poco: «È chiaro che, quando si acquista un giocatore con queste caratteristiche e questa qualità, ci si aspetta che dia subito il massimo dalla prima partita. C’è bisogno di ambientamento, arriva in Italia e ha bisogno del tempo per riuscire a capire i meccanismi della squadra di Antonio Conte. Credo che sia solo questione di tempo, perché le qualità del ragazzo non si discutono».

TRASFERTA DA NON SOTTOVALUTARE – De Marco, oltre che di Eriksen, parla anche di Ludogorets-Inter: «Le due italiane sono favorite, però l’Europa League è una competizione strana. Bisogna vedere quanta voglia le squadre italiane hanno di andare avanti, perché le abbiamo viste negli altri anni fermarsi con squadre di livello più basso. L’Inter chiaramente è favorita per la vittoria, però il turnover e la partita di domenica sarà fondamentale. Credo che sulla carta il 2 dell’Inter sembrerebbe scontato, ma in Europa League non c’è nulla di scontato. Non è come in Champions League che ogni squadra dà il 100%, in Europa League anche contro squadre di minor valore abbiamo visto le squadre italiane andare in difficoltà».