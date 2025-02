Feyenoord o PSV per l’Inter? De Marchi: «Performato al massimo con le italiane»

Marco De Marchi, ex giocatore italiano del Vitesse, è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per parlare dei sorteggi di Champions League. Una squadra olandese, tra Feyenoord e PSV, incontreranno l’Inter di Simone Inzaghi.

OLANDA – Marco De Marchi, ex giocatore di Juventus e Roma e primo italiano a trasferirsi in Eredevise alla fine degli anni 90′, in vista dei sorteggi di Champions League ha parlato a Tuttosport. Tra i tanti temi toccati, anche un riassunto sul calcio olandese: una tra Feyenoord e Psv tornerà in Italia per gli ottavi contro l’Inter. Queste le sue parole: «Dopo aver giocato anche con Juventus e Roma ed essere tornato al Bologna, mi chiamò il Vitesse. Era la fine degli anni Novanta. Flop delle italiane in Champions League? Milan e Juventus potevano giocarsela meglio, l’Atalanta è stata anche sfortunata. Di sicuro sono tre eliminazioni inaspettate, ma io conosco bene quei campionati e so che quelle squadre hanno un’idea di gioco ben precisa quindi mi sorprendo fino a un certo punto».

ATTENZIONE – De Marchi poi, ha parlato di cosa aspetta all’Inter e del successo del PSV sulla Juventus: «Inter attenta? Sicuramente, ma Simone Inzaghi avrà visto le partite e saprà cosa aspettarsi. Si, con Peter Bosz, l’allenatore del Psv Eindhoven abbiamo un ottimo rapporto. Studia nei minimi particolari la squadra avversaria e immagino che così avrà fatto anche con la Juventus. Poi è successo anche che i giocatori di Psv e Feyenoord hanno performato al massimo mentre quelli di Milan e Juventus non proprio».