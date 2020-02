De Luca: “Lazio-Inter puÃ² essere decisiva. I biancocelesti possono…”

De Luca: “Lazio-Inter può essere decisiva. I biancocelesti possono…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso di “Diretta Sportiva”, il giornalista Massimo De Luca ha parlato di Lazio-Inter

DE LUCA – Queste le parole del giornalista Massimo De Luca su Lazio-Inter e Atalanta-Roma: «Lazio-Inter per me è più decisiva di Atalanta-Roma perché non credo che i giallorossi ce la facciano comunque ad andare in Champions. Gasperini sa esaltare le virtù dei giocatori che lontano dall’Atalanta non danno altrettanto, la Lazio si può giocare lo scudetto, la Roma non credo possa ambire più che a tornare in Europa League».