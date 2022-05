De Luca: «Inter e Milan, che pubblico! Un fattore sta aiutando»

Massimo De Luca è intervenuto negli studi di Rai Due durante il programma Pressing, dove ha fatto il punto sulle tifoserie di Inter e Milan e sulla lotta scudetto.

PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI – Massimo De Luca si è espresso in questo modo sull’affluenza a San Siro per le gare delle milanesi: «Inter e Milan hanno un grande pubblico. La lotta scudetto sta anche aiutando, con tutti questi sorpassi e controsorpassi. Anche ieri a San Siro erano presenti 60mila persone e questo ci fa capire come il calcio e lo sport siano finalmente tornati alla normalità».