De Luca: «Inter e Juventus per lo scudetto? Difficile già con tre sconfitte!»

De Luca, ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà”, dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A citando Inter e Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Massimo De Luca parla di Inter e Juventus e la corsa scudetto: «Alla Juventus ci sono un po’ di spaccature in società ma anche in squadra. Loro e l’Inter fuori dalla lotta scudetto? Dico che i campionati non si vincono a settembre-ottobre, ma si possono perdere se si parte molto male, e loro sono partite male. Con 3 ko all’anno è già difficile vincere lo Scudetto. Abbiamo visto Milan-Napoli, due squadre che giocano molto bene, la Roma anche ma ha perso e così i conti non potrebbero tornare, per dire che oggi le squadre comunque sono più agguerrite rispetto al passato. Un conto è rimontare su 1-2, un conto è rimontare su più squadre».