De Luca: «Inter decisamente superiore al Milan. Può non vincere la più forte»

De Luca mette a confronto Inter e Milan in vista dell’ultima giornata di Serie A, dove le due milanesi si giocheranno il titolo a distanza. Il giornalista, ospite di Dribbling su Rai 2, vede i nerazzurri più forti ma non certi di potercela fare.

CONFRONTO FAVOREVOLE – Massimo De Luca analizza la corsa per vincere la Serie A: «Vedremo come andrà a finire, ma se dovesse vincere il Milan non avrà vinto la squadra più forte, secondo me. Avrà vinto la squadra più brava, perché se paragoniamo la rosa del Milan quella dell’Inter è decisamente superiore. Forse il Napoli è alla stessa altezza, ma la mano di Stefano Pioli e anche l’adesione dei giocatori al suo progetto ha fatto sì che la squadra, secondo me non la più forte, possa vincere lo scudetto».