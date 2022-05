De Luca: «Inter, col 2-4 sulla Juventus stop a discussioni! Gran reazione»

C’è chi, lato Juventus, ha contestato la vittoria per 2-4 dell’Inter ai tempi supplementari, provando ad aggrapparsi a non si sa cosa. Il giornalista De Luca, a Dribbling su Rai 2, segnala invece le caratteristiche vincenti della squadra di Inzaghi mercoledì in finale di Coppa Italia.

LA MIGLIORE – Per Massimo De Luca è l’Inter la giusta squadra campione della Coppa Italia: «Successo meritato? Sì, soprattutto perché ha ribaltato una partita che invece, a un certo punto, era sembrata in controllo della Juventus che stava giocando meglio. Ha avuto la forza e la lucidità di rimontare: alla fine, obiettivamente, ha meritato la vittoria. Quando si reagisce così, in quel modo, poi con un 2-4 finale credo che le discussioni non ci siano più».