De Luca: “Hakimi ha un’arma che ricorda Roberto Carlos. E poi…”

Massimo De Luca

Massimo De Luca, ex direttore di “Rai Sport”, ha parlato dell’Inter, dell’esterno Achraf Hakimi e dell’attaccante Lautaro Martinez

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Massimo De Luca, ex direttore di “Rai Sport”, sulle frequenze di “Radio Sportiva”. «Inter? È sicuramente solida e cinica. Hakimi mi ha impressionato, una scheggia imprendibile sulla fascia, un’arma straordinaria che ricorda Roberto Carlos per la corsa. E poi sta ritornando fuori Lautaro Martinez, fin qui un po’ deludente. Non avere più la Champions può dare una mano nella corsa scudetto».