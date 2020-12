De Luca: “Eriksen? Svalutato da gestione Inter. Una certezza su dove va”

Condividi questo articolo

Massimo De Luca

Eriksen andrà via a gennaio, come fatto intendere più volte dai dirigenti dell’Inter. Il giornalista Massimo De Luca, ospite di “Dribbling” su Rai 2, prova a ipotizzare come si riuscirà a cedere il danese.

QUALE FUTURO? – Christian Eriksen lascerà l’Inter, e questo è certo. Un po’ meno la destinazione, ma per Massimo De Luca non sarà semplice trovarla: «Eriksen è un po’ un neo della gestione recente dell’Inter. L’hanno inseguito, l’hanno pagato tantissimo e l’hanno presentato in pompa magna alla Scala. Poi non si è mai inserito perché probabilmente, adesso lo dicono chiaramente, non era funzionale al gioco dell’Inter. Quindi è davvero un punto nero, è chiaro che ormai deve davvero andare via e che sarà difficile riprendere quei soldi. L’hanno svalutato con questa gestione, dove potrà andare non lo so ma non certo in Italia. Un po’ per colpa sua, un po’ perché certamente è stato usato molto poco, ma certamente è stato un flop».