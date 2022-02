De Ligt: «Scudetto? Inter, Milan e Napoli hanno perso punti. Noi a -7»

Matthijs de Ligt al portale Rondo ha parlato della corsa Scudetto sostenendo che la Juventus ha accorciato rispetto a qualche giornata fa. Inter, Milan e Napoli a rilento

IN CORSA − De Ligt si è concentrato sulla lotta Scudetto: «Credo che a un certo punto ci trovavamo a quattordici punti dietro la capolista. Poi ci siamo un po’ tolti dalla testa lo scudetto: abbiamo detto che dovevamo concentrarci per arrivare alla Champions League e da allora guardiamo partita per partita. Inter, Milan e Napoli stanno continuando a perdere punti e ora siamo a soli sette punti. Dovrebbe accadere un miracolo, ma la situazione sembra già migliore rispetto a 13 partite fa».