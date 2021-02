De Ligt: Â«Scudetto, tanta concorrenza. Inter forte, noi siamo in crescitaÂ»

De Ligt: «Scudetto, tanta concorrenza. Inter forte, noi siamo in crescita»

Matthijs de Ligt Juventus

Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di “Sky Sport”. Il centrale olandese si è soffermato sulla grande concorrenza per la lotta al titolo della Serie A, inserendo chiaramente anche l’Inter nel lotto delle squadre più forti del campionato.

LOTTA SERRATA – Tante squadre in pochi punti. Un campionato apertissimo, che ora vede l’Inter in testa a +4 sul Milan dopo la vittoria nel derby della scorsa domenica. A commentare la lotta per lo Scudetto ci ha pensato oggi Matthijs de Ligt, centrale della Juventus, che ha analizzato in questo modo la situazione: «Quest’anno è più difficile per tutti. Noi siamo forti, ma lo sono anche Inter, Atalanta, Lazio, Roma e Milan. Siamo tante squadre in pochi punti. Come sempre noi partiamo favoriti per la vittoria in Serie A, ma quest’anno abbiamo tanta concorrenza. Abbiamo perso tanti punti a inizio campionato, anche perché abbiamo dovuto abituarci al calcio di Pirlo. Penso che all’inizio sia normale, ora stiamo crescendo e giocando bene. Non siamo gli unici ad avere questi problemi, capita a tutte le squadre forti. È normale non poter far sempre bene. Noi però vogliamo sempre fare il massimo possibile, questa è la cosa importante».

Fonte: Sky Sport