De Ligt: “Partita piÃ¹ difficile? Contro l’Inter: credevo ci fosse il pubblico!”

De Ligt: “Partita più difficile? Contro l’Inter: credevo ci fosse il pubblico!”

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, nel corso di una lunga intervista rilasciata su “Tuttosport” ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A senza pubblico negli stadi e la partita contro l’Inter.

SENZA PUBBLICO – Matthijs de Ligt parla degli stadi senza pubblico e dice la sua riguardo la partita più difficile della stagione, quella contro l’Inter: «Ripresa della Serie A senza pubblico? Quando scendi in campo e vedi le tribune vuote la sensazione è triste, perché manca il calore indispensabile della gente. Partita più difficile? Ogni gara è difficile, se proprio dovessi sceglierne una direi quella con l’Inter, perché è l’ultima, quella che ho ancora fresca in memoria. In Juventus-Inter a un certo punto ero talmente dentro la gara che ero convinto di giocare con il pubblico».

Fonte: Tuttosport.