De Ligt: “Juventus a +4 sull’Inter? Campionato lungo! Io sto migliorando”

De Ligt ha parlato in zona mista ai microfoni di “Sport Mediaset” al termine di Juventus-Parma. Il difensore olandese ha commentato anche il +4 sull’Inter in classifica

ANALISI – Di seguito le parole di Matthijs de Ligt dopo Juventus-Parma: «Abbiamo quattro punti davanti all’Inter. Il campionato è lungo, ogni giornata è uno step importante. Vogliamo vincere ogni partita. Io sto bene, ho la sensazione di migliorare. Questa è la cosa più importante. Ho molta confidenza in questo momento, provo a giocare come so e dimostrare a tutti quello che so fare. Certamente è importante l’aiuto della squadra, stiamo facendo bene. Non è una questione di me ma della squadra».