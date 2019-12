De Ligt: “Inter e Juventus, lotta emozionante. De Vrij? Amici, non avversari”

Lunga intervista concessa da Matthijs de Ligt al periodico olandese Parool. La corsa scudetto tra Juventus e Inter e l’amicizia con Stefan de Vrij tra i temi trattati.

PUNTO A PUNTO – Inter e Juventus sono appaiate in testa alla classifica. Una corsa scudetto che infiammerà la penisola fino a maggio e che Matthijs de Ligt, difensore olandese dei bianconeri, definisce così: “L’Inter è una grande squadra, sarà una bella battaglia. La Serie A è molto entusiasmante perché entrambe stiamo facendo i nostri punti“.

OLTRE IL CAMPO – Non può mancare una domanda sul suo rapporto con l’altro olandese, quello dell’Inter, Stefan de Vrij: “Stefan è un amico, certamente non un avversario” afferma De Ligt. “La Juventus e l’Inter sono avversari, sicuramente in questa stagione. Concorrenti per un posto da titolare in nazionale? No, siamo compagni di squadra lì, anche se ovviamente entrambi vogliamo giocare. Se i media vogliono presentarla come una lotta per il posto, che sia così. Ma non è così che ci sentiamo. Di recente abbiamo fatto uno spuntino insieme dopo una partita (Inter-Juventus 1-2, ndr). Da Torino a Milano è solo un’ora di distanza. È bello poter parlare olandese con qualcuno. Stefan mi aiuta con certe questioni. È bello quando sei nuovo in un paese e trovi un amico. De Vrij gioca in Serie A da anni, ma è completamente abituato all’Italia, io invece sono appena arrivato”.

Fonte: Parool – Mikos Gouca