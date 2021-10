De Ligt infortunato, non convocato per Juventus-Roma. Salta l’Inter? – Sky

Matthijs de Ligt figura tra i convocati di Massimiliano Allegri per Juventus-Roma, sfida in programma questa sera alle 20:45. Il difensore potrebbe saltare anche la sfida contro l’Inter

INFORTUNIO – Matthijs de Ligt non figura nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera tra Juventus e Roma. Il difensore olandese, secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbe un piccolo affaticamento muscolare all’adduttore. La sua presenza contro l’Inter, per la sfida di domenica 24 ottobre, sembra quindi in dubbio. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni