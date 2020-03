De Ligt: “de Vrij? Ottimi rapporti. Grande giocatore, uno dei migliori”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, intervistato da “Ziggo Sport” ha parlato del rapporto che lo lega a Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e compagno di reparto in nazionale. Dichiarazioni riportate da “Goal.com”

GRANDE GIOCATORE – Matthijs De Ligt parla così del suo rapporto con Stefan de Vrij: «Sono sempre stato in buoni rapporti con lui. Quando a diciassette anni sono stato aggregato alla Nazionale maggiore è stato lui a sedersi accanto a me sull’autobus e a parlarmi. Ho un ottimo rapporto con lui. Milano e Torino sono molto vicine, ora ci vediamo regolarmente e il rapporto è diventato più forte. Noi rivali in nazionale? Non è un vero argomento. Siamo ottimi amici e ci piace stare insieme in Nazionale. Stefan è un grande giocatore e in Serie A è uno dei migliori difensori. Virgil( van Dijk, ndr) ora è il miglior difensore del mondo, poi io e Stefan ci giochiamo l’altro posto. Ma noi non la vediamo così».