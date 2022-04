De Leo: «Scudetto, Juventus in corsa nonostante il passo falso con l’Inter»

De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna ha parlato della corsa scudetto, in particolare della Juventus nonostante la sconfitta con l’Inter.

IN CONFERENZA – Emilio De Leo dice la sua riguardo la corsa scudetto in Serie A, in particolare quella della Juventus nonostante la sconfitta con l’Inter: «Bianconeri in corsa per lo scudetto? Secondo me sì, perché stanno trovando continuità. Il passo falso è stato quello con l’Inter ma grazie al ritrovato ottimismo io credo che ci proveranno fino alla fine».