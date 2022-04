De Leo: «Pressione sul 2-1 contro l’Inter? Gruppo voleva la vittoria»

L’Inter contro il Bologna mercoledì era chiamata a un grande prova ma lo scivolone è arrivato ed è caduta 2-1 perdendo la chance di volare in vetta. Intanto, in vista di Roma-Bologna di domani, De Leo ha parlato in conferenza stampa.

PRESSIONE – L’Inter doveva vincere contro il Bologna per salire in vetta alla classifica ma il 2-1 subito dagli emiliani tiene il Milan primo. Sull’episodio del 2-1, l’errore di Radu e il gol di Sansone, ha parlato in conferenza il collaboratore di Mihajlovic, De Leo. «Gol del 2-1? La voglia e la forza del gruppo hanno fatto la differenza. C’era positività e volontà di perseguire questi obiettivi e raggiungere questa vittoria».