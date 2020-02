De Leo: “Inter, Juventus e Lazio tre grandi squadre. Biancocelesti però…”

Emilio De Leo, assistente e portavoce di Sinisa Mihajlovic, ha parlato a “Sky Sport” della sfida persa oggi per 2-0 dal Bologna contro la Lazio, rispondendo anche alle domande sulla lotta scudetto a tre tra Inter, Juventus e Lazio

LOTTA A TRE – Intervistato al termine della sfida persa dal Bologna per 2-0 allo Stadio Olimpico contro la Lazio, Emilio De Leo, tecnico e portavoce di Sinisa Mihajlovic, ha commentato in questo modo la lotta a tre per lo Scudetto: «Secondo me Inter, Juventus e Lazio sono tre grandi squadre. Penso però che i biancocelesti stanno sfruttando l’entusiasmo, il momento e il feeling con l’ambiente e questo potrebbe fare la differenza».