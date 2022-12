De Laurentiis speranzoso: «Certo che non sarete questi contro l’Inter!»

Inter e Napoli si preparano allo scontro diretto al rientro in Serie A. In attesa dell’amichevole nerazzurra contro la Reggina, il Napoli ieri ha fallito quella contro il Lilla. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, De Laurentiis avrebbe caricato i suoi giocatori in vista della sfida con l’Inter.

SPERANZA – Aumenta il fermento per lo scontro diretto che inaugurerà il 2023 di Inter e Napoli. Dopo la lunga sosta per i Mondiali, i due club sono impegnati nella preparazione invernale per rientrare al meglio in Serie A. Se l’Inter deve ancora scendere in campo per l’ultima amichevole prima delle festività natalizie, i partenopei, invece, hanno fallito ieri sera nel match contro il Lilla (vedi report). L’1-4 finale ha sporcato la striscia di risultati positivi consecutivi e non ha reso particolarmente felice l’ambiente napoletano. Secondo quanto dichiara Sky Sport 24, infatti, al termine dell’amichevole Aurelio De Laurentiis sarebbe sceso negli spogliatoi dei suoi calciatori per gli auguri di Natale. Il Presidente del Napoli avrebbe colto l’occasione per spronare la squadra di Luciano Spalletti, in vista dell’impegno con i nerazzurri. Le parole di De Laurentiis, riportate dall’inviato Francesco Modugno, sarebbero state: «Sono certo che non sarete questi contro l’Inter!».