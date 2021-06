De Laurentiis: «Spalletti all’Inter se l’è cavata! L’assenza della proprietà…»

De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, dove ha espresso tutta la sua stima per Spalletti, neo allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo elogia l’ex tecnico dell’Inter per come ha gestito alcune situazioni spinose

STIMA – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla di Luciano Spalletti e della sua gestione all’Inter: «Spalletti ha sempre avuto la mia stima perché prima che andasse alla Roma ed era ancora sotto contratto con la squadra russa per cui lavorava, venne a trovarmi dicendo che non si poteva muovere per X tempo e noi virammo su Rafael Benitez o Maurizio Sarri, ora non ricordo bene. L’ho sempre avuto in grande considerazione e lo trovo anche giusto per il Napoli perché secondo me sa allenare molto bene le squadre. Quando abbiamo giocato contro di lui non è stato semplice. Poi ha saputo gestire situazioni complicate come all’Inter e alla Roma, dove la mancanza della proprietà non aveva messo le cose in chiaro nello spogliatoio e devo dire che lui se l’è cavata molto bene».