De Laurentiis: «Siamo il Napoli, il -1 dall’Inter non ci preoccupa!»

LA RISPOSTA – Il Napoli ha perso a Como regalando anche la vetta solitaria della classifica all’Inter, in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo al Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha già parlato a DAZN nel post partita lamentando in particolare le crepe mentali della sua squadra e al contempo anche la troppa pressione. Ad accompagnare le dichiarazioni ci ha pensato anche il presidente e patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. ADL, tramite il suo profilo ufficiale su X, ha voluto subito rispondere alla sconfitta degli azzurri al Sinigaglia lanciando la sfida all’Inter capolista. Queste le sue parole: «Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!». Il prossimo sabato, alle ore 18.00, ci sarà l’attesissimo scontro diretto con i nerazzurri che arriveranno al vecchio San Paolo in testa alla classifica con 57 punti all’attivo e a più uno sui partenopei secondi. Attenzione anche all’Atalanta, che è a quota 51, ma dovrà giocare ancora contro l’Empoli.