De Laurentiis: «Film scudetto? Stiamo preparando quello di questa stagione»

De Laurentiis interviene dopo le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Monza. Il presidente del Napoli ne ha parlato a Radio CRC.

FILM SCUDETTO – Aurelio De Laurentiis risponde in qualche modo alle dichiarazioni di Antonio Conte ieri in conferenza stampa: «I conti si fanno alla fine, le valutazioni in itinere possono creare anche disagi, perché servono risposte, riflessioni, considerazioni. Tutto è in continua evoluzione, anche le squadre di calcio. Le riflessioni è sempre meglio farle alla fine. Sono orgoglioso perché questo Napoli è forte e muscoloso, vi assicuro che nei prossimi anni ci divertiremo molto, non è una promessa ma un dato di fatto di questi 20 anni. Negli ultimi anni non ci è riuscita solo una annata (la stagione scorsa, ndr). Film scudetto? Fino a quando non è concluso, non conosciamo il finale. Intanto stiamo preparando il film anche di questa stagione dopo che quello dello scudetto ha avuto un buon successo».