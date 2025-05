De Laurentiis la prende in modo ‘religioso’: «Siamo nelle mani di Dio»

Aurelio De Laurentiis si è espresso sulla corsa scudetto, con il Napoli momentaneamente in vantaggio sull’Inter di tre punti. Una visione, la sua, rappresentata in termini profetici.

IL RAGIONAMENTO – Aurelio De Laurentiis si prepara al rush finale in Serie A, con il Napoli capolistaNapoli a +3 sull’Inter ma è già festa… Scudetto: delirio nella notte! a +3 sull’Inter. Il Presidente dei partenopei ne ha parlato all’evento Race for the Cure, come riferito da Sport Mediaset: «Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta, qualche altra in quella sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio».