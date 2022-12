De Laurentiis: «Juventus, nuova Calciopoli? In sport sorveglianza latente»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della vicenda che riguarda i conti della Juventus e dell’ipotesi che possa trattarsi di una nuova Calciopoli.

CALCIO MALATO – Queste le parole da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul caso Juventus a margine della presentazione del volume “Codice di Giustizia Sportiva Figc” dell’avvocato della Federcalcio Giancarlo Viglione, dove ha detto la sua in merito alla vicenda anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini (vedi articolo). «Una nuova Calciopoli? Non sta a me dirlo. Non sta a me stabilirlo. Io ho già detto che il calcio è malato dall’alto – si legge su SportMediaset.it –. E’ malato dall’alto, perché quando uno non vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per andare ancora avanti con questa tipologia di campionato e non si vuole fare la Rivoluzione Copernicana perché… perché poi bisogna essere rieletti. Questo è un problema di tutti quelli che sono sottoposti a rielezione, nel mondo della politica, nel mondo dell’industria, nel mondo dei sindacati, nel mondo dello sport. E quindi nel mondo dello sport la sorveglianza è latente e la volontà di voler modificare e crearsi magari delle antipatie è difficile trovarla».