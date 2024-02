De Laurentiis punge l’Inter: «A -20 punti ma in finale! Perché il Napoli no?»

Aurelio De Laurentiis, intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, prova ancora amarezza per l’uscita dalla Champions League del Napoli lo scorso anno. Il Presidente del club partenopeo non spreca l’occasione di pungere l’Inter, che invece è arrivata ad un passo dalla vittoria europea.

FRECCIATA – Aurelio De Laurentiis avanza un assurdo confronto su Inter e Napoli fra campionato e Champions League in riferimento allo scorso anno. Così il Presidente del club azzurro: «Dov’è che ci rimango non male, ma malissimo? Nell’uscita dalla Champions League. Io mi aspettavo di poterla vincere. Perché se è andata a un passo l’Inter, che ha chiuso a venti punti da noi il campionato, per quale motivo io non dovevo andare in finale e poi ce la giocavamo fino all’ultimo? Lì veramente sono rimasto molto ma molto male. Vincere lo scudetto è importantissimo dopo 33 anni, ma se vincevamo pure la Champions League era una roba che avrebbe declinato già la partecipazione al campionato Mondiale della FIFA, che vale circa 100 milioni di possibili investimenti ulteriori».