De Laurentiis chiede a Conte il ‘torneo breve’: «Sarebbe straordinario»

De Laurentiis ha parlato al termine di Napoli-Cagliari, partita che ha assegnato lo scudetto agli azzurri. Il presidente del club partenopeo chiede a chiare lettere la Champions League per la prossima stagione: di seguito il suo lungo intervento a DAZN

CONTINUITÀ – Aurelio De Laurentiis parla così dopo la conquista del secondo scudetto nel giro di tre anni: «Adesso mi sento molto leggero, perché sai dire 4 è un bel numero ma speriamo che sia l’inizio di una continuità che dal Nord stiamo cercando di portare al Sud. Non era facile ma quando io ho conosciuto Conte alle Maldive e siamo stati molti anni fa a nuotare insieme mi ha subito colpito la sua vitalità. Lo scorso novembre ho provato a portarlo a Napoli subito ma lui molto professionalmente mi ha detto ‘non abbiamo fatto la squadra insieme, fammi venire a giugno che faremo grandi cose’. E lui ce l’ha fatta, chapeau».

NUOVA SFIDA ALL’ORIZZONTE – De Laurentiis prosegue lanciando una nuova sfida a Conte: «Se rimarrà a Napoli? Mai dire mai, gli allenatori hanno una personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto. Se vuole mettersi a disposizione come ha fatto quest’anno siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se lui si cimentasse con la Champions League che da quando l’hanno modificata è ancora più straordinaria. Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale, lo abbiamo portato a questi livelli. Mi accordo che giovanissimi, bambini, che prima non seguivano il Napoli oggi in maniera fiera indossano i colori del Napoli e io ne vado fiero».

NO MERCATO – Per chiudere De Laurentiis dribbla le domande sul mercato: «Hai visto cosa mi hanno regalato per il mio 76simo compleanno? Ma Napoli è capace di questo, ti regala sempre il massimo della vita ma bisogna saperla cogliere altrimenti rimani ai margini della tua desolata mentalità. De Bruyne? Ora ragazzi non cominciamo con domande indiscrete, stiamo lavorando per fare una squadra più forte e competitiva senza togliere nulla a chi ci ha portato fino a qui. Sono tutti ragazzi straordinari e ne aggiungeremo altri».