De Laurentiis: «Campionato strano e atipico. Basta con i giocatori africani!»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a margine di ‘Smart Talk‘ trasmissione di Wall street Italia. Il patron azzurro ha discusso sul prossimo campionato con l’intermezzo del Mondiale in Qatar. Poi una considerazione sui giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Nell’ultima stagione il Napoli ha pagato la partenza dei vari Koulibaly e Anguissa

CAMPIONATO ANOMALO − De Laurentiis discute sulla prossima Serie A e si scaglia contro la Coppa d’Africa: «Quello di quest’anno è un campionato anomalo e atipico. Hanno stipulato un accordo per disputare un Mondiale in Qatar in inverno. Il Qatar ha il PSG che paga i grandi stipendi perché ogni minuto caccia fuori il petrolio. Sarà un campionato di super grande allenamento, diviso in due parti. Basta africani, oppure mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri». Così riporta Tuttonapoli.net.