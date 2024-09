De Laurentiis se la tira: «Calcio in mano ai fondi, Napoli unico baluardo!»

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è scagliato contro il sistema calcio rimarcando anche la presenza dei fondi d’investimento.

SOLITE FRECCIATE – De Laurentiis ha parlato durante la celebrazione per i 20 anni della sua presidenza. Il patron azzurro tira qualche frecciata: «In un calcio che non rispetta le regole abbiamo dimostrato di rimanere fedeli ai nostri valori, siamo l’altra faccia della medaglia. In una fase dove il calcio spende meno, il Napoli investe oltre 150mln di euro nel mercato. Leggo che sono impazzito, tira fuori tutti questi soldi, ma l’altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco… E pure gli altri anni mica spendemmo poco. Se dico ripartiamo da zero significa rifondare e quindi investire. Questo è stato possibile grazie ad un modello di sostenibilità e pianificazione portato avanti dal 2004, in questo senso siamo l’unico baluardo ad un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, venduto ad interessi diversi da quelli originari». Oggi l’Inter, ad esempio, è in mano al fondo Oaktree.