De Jong (DT PSV): «Cessione Dumfries grazie a buon Europeo»

John de Jong, direttore tecnico del PSV Eindhoven, ha parlato del mercato in uscita della sua squadra sostenendo come le cessioni di Dumfries e Malen siano state facilitate anche da un ottimo Europeo

USCITA − Questo il pensiero di de Jong: «I club competitivi in ​​patria e all’estero hanno avuto qualche difficoltà con i trasferimenti in uscita. Siamo stati in grado di realizzarlo abbastanza rapidamente. Penso che sia dovuto anche al buon Campionato Europeo di Denzel Dumfries e Donyell Malen».

Fonte: Nos.nl