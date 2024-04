De Grandis: «Zielinski serio, porta ancora qualità. Ecco l’errore Napoli!»

In Monza-Napoli Zielinski è tornato a mettersi in mostra, dopo essere stato messo ‘in punizione’ dal club azzurro in seguito all’accordo trovato con l’Inter. Approfondisce il discorso Stefano De Grandis su Sky Sport 24.

ERRORI – Stefano De Grandis apprezza Piotr Zielinski, ormai promesso sposo dell’Inter per la prossima stagione. Sul calciatore polacco, che oggi è tornato al gol, il giornalista dichiara: «Il Napoli, fra le tante cose, ha ritrovato anche Zielinski, che era stato accantonato per non aver firmato il rinnovo contratto. Questi sono sempre errori perché se un giocatore è un professionista ti porta qualità ancora, per tutto il resto dell’anno. Zielinski mi sembra una persona seria e oggi il Napoli ha recuperato certi automatismi che aveva un anno fa».