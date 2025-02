De Grandis: «Zalewski da reietto ad eroe! Inter, preso classico gol»

De Grandis parla di Zalewski e del suo super impatto durante Milan-Inter 1-1. Il giornalista poi analizza anche la partita nel complesso.

DA REIETTO A EROE – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del derby di Milano, che ieri è finito 1-1. Il giornalista si esprime anche su Nicola Zalewski, che al momento si trova al Coni per le visite mediche suppletive: «Risultati assolutamente giusti, perché la Roma ha fatto più del Napoli, mentre l’Inter ha preso tre pali, ha messo sotto il Milan. L’Inter è andata sotto con il classico gol che il Milan fa nel derby, il quale si aiuta anche un po’ con le mani. E segna Reijnders che sta segnando tantissimo, giocatore che gioca sempre bene. Contro l’Inter il Milan si gioca bene. Poi il gol del pari, con Zalewski che passa da reietto ad eroe. Pareggio legittimo anche se devo dire questo: sul pari nerazzurro Chukwueze guarda come difende male?!». A proposito di Zalewski, il suo impatto in nerazzurro è stato veramente importante. Non è da pochi esordire così in un derby di Milano. Per certi versi e con le dovute misure, ha ricordato un po’ l’impatto avuto da Wesley Sneijder nel lontano 29 agosto 2009, quando dopo nemmeno 24 ore dal suo sbarco Milano giocò un grandissimo derby.