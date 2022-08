De Grandis: «Vlahovic non bene dopo la Juventus, diverso da Dzeko!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport parlando della differenza tra Vlahovic della Fiorentina e quello visto con la Juventus, fa un paragone con Edin Dzeko.

DIVERSO DA DZEKO – Stefano De Grandis vede alla Juventus un Dusan Vlahovic diverso rispetto quello visto alla Fiorentina, e fa un paragone con l’attaccante dell’Inter: «Ci sono giocatori come Edin Dzeko che quando non segnano aiutano la squadra dietro in favore del gioco. Dusan Vlahovic, invece, quando non segna fa fatica e si è visto nel passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Ha sentito il peso della squadra rendendo anche meno. Le responsabilità di un non gioco della Juventus però ha avuto il suo peso».