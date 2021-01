De Grandis: «Vista la mano di Conte su ferocia Inter. Juventus sorpresa»

Stefano De Grandis

De Grandis ritiene che Inter-Juventus 2-0 di domenica sera sia anche grazie a Conte. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ritiene che l’allenatore abbia una grande responsabilità per l’esito del derby d’Italia.

L’IMPATTO DALLA PANCHINA – Stefano De Grandis valuta Inter-Juventus dal punto di vista della gestione: «Devo dire che spesso ho criticato Antonio Conte per qualche cambio, però si è vista la sua mano nella ferocia agonistica, nel fatto che hanno ripetuto sempre i loro movimenti. Hanno attaccato bene in mezzo al campo, hanno avuto la superiorità sulla Juventus in mezzo. Anzi, è un po’ strano che, siccome Conte gioca in quella maniera, la Juventus non si sia preparata. Andrea Pirlo ha detto che avevano preparato tutto, ma l’Inter ripete movimenti abbastanza prevedibili. In quello mi ha un po’ sorpreso la Juve».