De Grandis: «Vedo solo due squadre davanti all’Inter in Champions League»

L’Inter vede alla Champions League come una competizione nella quale rifarsi dopo la parziale delusione della scorsa stagione. Secondo Stefano De Grandis, i nerazzurri hanno tutti i presupposti per far bene.

IL PENSIERO – L’Inter, quest’anno, intende guardare alla Champions League come un torneo da poter disputare con la convinzione di poter ottenere risultati importanti. In tal senso, il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha indicato a Sky Sport lo stato attuale dei nerazzurri rapportandoli alle sfidanti che le contenderanno lo scettro in Europa e alla principale rivale italiana: «In questo momento, vedo solo due squadre davanti all’Inter. Sto parlando del Real Madrid e del Manchester City… con le altre i meneghini possono giocarsela alla pari. Diverso il discorso per la Juventus, squadra che invece deve abituarsi a questa competizione».

L’Inter di Inzaghi ha un vantaggio per il campionato: ma attenzione all’impegno in Champions League

IL PUNTO – De Grandis ha poi sottolineato come l’Inter di Inzaghi debba saper gestire al meglio le varie competizioni da affrontare in stagione. In particolare, occorre assicurare un’attenzione non secondaria per sapersi muovere con efficacia su più fronti: «Inzaghi è quello che ha ruotato meno nello scorso anno, in quanto sostanzialmente la sua squadra tipo la si vedeva. Quest’anno il campionato può obbligare a fare qualche cambio, perché in Champions League non si può mai togliere il piede dall’acceleratore. Ciò farà togliere energie per il campionato, incidendo sugli equilibri in Serie A. Inzaghi, comunque, parte avanti perché sa cosa chiedere ai suoi e sa cosa questi ultimi gli possano dare».