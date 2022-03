De Grandis: «Torino-Inter? Tre nerazzurri potrebbero fare bene domenica»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport si sofferma su Torino-Inter citando in particolare tre nerazzurri che potrebbero fare bene domenica.

TRE NERAZZURRI – Secondo Stefano De Grandis tre nerazzurri potrebbero fare bene domenica contro i granata: «Torino-Inter? Mi aspetto molto da Matteo Darmian che in questa partita prenderà il posto di Denzel Dumfries e di solito quando gioca, gioca bene. Il secondo che potrebbe fare bene, secondo me, è Danilo D’Ambrosio che ricordiamo essere anche un ex della partita. Da un po’ di tempo, invece, manca Hakan Calhanoglu l’appuntamento con il gol».