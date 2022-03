De Grandis: «Torino-Inter? Errore grave di Massa ma no a processi infiniti»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, è ritornato sull’episodio molto discusso in Torino-Inter per il mancato rigore ai granata. Il suo intervento sul Var Massa

TORINO-INTER − Dopo l’audio sul mancato rigore (vedi articolo), De Grandis ha commentato nuovamente l’episodio: «Hai inizialmente l’impressione che Ranocchia prenda la palla, poi guardi bene e vedi che non è così. Tutti quanti anche da casa abbiamo avuto l’impressione che si trattasse di rigore. Prende prima la caviglia e poi il pallone. Massa al Var ha sbagliato, sono però contrario ai processi infiniti. Si può sbagliare, è strano che lo faccia Massa davanti al video perché deve sfruttare tutti gli strumenti tecnologici che ha a disposizione. L’errore è grave però in campionato ci sono tanti errori, non si deve parlare di complottismo o favoritismi. Forse ha dato un punto in più all’Inter ma non lo potremmo dire con certezza».