De Grandis: «Thuram, mi piace la scelta dell’Inter! Frattesi? Con lui…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato di Marcus Thuram prossimo acquisto dell’Inter. Una battuta anche su Frattesi, obiettivo di mercato dei nerazzurri

SCELTA – Queste le parole di De Grandis: «Thuram? Ha fatto il centravanti, ma può svariare anche sull’esterno. Io lo vedo in tandem con Lautaro Martinez. Mi piace la scelta dell’Inter nel momento in cui non ha più Dzeko e probabilmente non riavrà Lukaku. Può fare la seconda punta con l’argentino o alternarsi con lui. In un Inter che, secondo me, nelle idee di Inzaghi è lo stesso 3-5-2 di prima con un pizzico di vivacità in più. Anche in caso di arrivo di Frattesi, con Barella come mezzeali si buttano dentro. Lui è la migliore mezzala per arrivare al tiro. Dal punto di vista tattico l’Inter è la squadra che gli permette di giocare come preferisce».