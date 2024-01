De Grandis: «Thuram? Cambio non ha favorito l’Inter! Frattesi…»

L’Inter ha battuto il Verona per 2-1. Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, commenta così il successo dei nerazzurri che vale il +5 sulla Juventus

PENSIERO – Queste le parole di De Grandis: «L’Inter era in controllo, ma quando non chiudi la partita basta una disattenzione e gli altri la riaprono. Non era mai sembrata una partita. È calato il dominio in mezzo al campo, io mi aspettavo dei cambi invece come prime sostituzioni sono usciti i laterali e Thuram. Il cambio del francese per Arnautovic non ha favorito l’Inter. Gol Frattesi? Segna su una respinta non perfetta di Montipò. Lui c’è sempre, anche quando viene chiamato in causa per pochi minuti».