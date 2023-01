De Grandis: «Supercoppa, molla! Inzaghi specialista. Pioli ultima spiaggia»

De Grandis ha presentato la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter come una molla fondamentale per entrambe le squadre. Rossoneri quasi all’ultima spiaggia. Pioli e Inzaghi si giocano tantissimo

INCENTIVO − Ospite negli studi di SS24, Stefano De Grandis parla così della Supercoppa Italiana: «Rappresenta una molla o un incentivo. Non dico che è un’ultima spiaggia ma quasi. Perché il Milan ha già perso la Coppa Italia e lo Scudetto è compromesso, la Champions League è difficile. Quindi c’è la possibilità di vincere un trofeo. L’Inter è ancora in corsa Coppa Italia quantomeno. Poi può essere una partita che può dare un segnale mentale, un rilancio di energie positive. Le finali sono una specialità di Inzaghi che in qualche modo le porta sempre a casa. Il Milan ha bisogno di una scossa, forse è la settimana più complicata degli ultimi 2 anni di Pioli».