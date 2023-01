De Grandis: «Supercoppa? Inter e Milan ci arrivano male! Una convinzione»

L’Inter e il Milan si sfideranno mercoledì a Riad nella finale di Supercoppa italiana. Secondo Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, non c’è da aspettarsi grande spettacolo in campo. Di seguito il pensiero del giornalista

CONVINZIONE – L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi in finale di Supercoppa italiana. Secondo Stefano De Grandis, entrambe le squadre ci arrivano male: «Il Milan ci arriva malino alla finale di Supercoppa? Anche l’Inter. Ti dico la frase più scontata del mondo: è un derby e sono convinto che verrà deciso dagli episodi. Se le due squadre ci fossero arrivate nelle migliori condizioni allora forse ci si poteva aspettare una qualità maggiore. Il Milan in questo momento non ha attaccanti che segnano, l’Inter ha Lukaku che sembra il parente povero di quello visto con Conte, non controlla una palla. Fare un pronostico per me è arduo».