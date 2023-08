De Grandis: «Sommer? Ieri non mi è piaciuto. Ma Inter migliorata!»

De Grandis fa il punto della situazione sulla nuova Inter, composta da volti noti e nuove pedine. Il giornalista di Sky Sport 24 apprezza le novità nerazzurre, ma non è convinto di Sommer.

IL PUNTO – Dopo aver visto l’Inter in azione nella prima partita di Serie A contro il Stefano De Grandis dice la sua sulla squadra di Simone Inzaghi. Di seguito l’opinione espressa dal giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «Vado un po’ controcorrente: nei giorni scorsi ho sentito di qualche perplessità sulla forza dell’Inter dopo aver perso dei giocatori. Io dico che l’attacco può funzionare. Arnautovic è uno che sa giocare a calcio, è quello che è un po’ più simile a Dzeko e quando è entrato lo ha fatto vedere. Fa salire la squadra, può farla ripartire e ieri ha fatto un assist. Adesso che Calhanoglu si è dimostrato anche un regista hai anche un cambio in più a centrocampo con le mezze ali. Frattesi sarà importantissimo, è la mezz’ala italiana che si butta dentro più di tutti e potrà portare gol importanti. Rispetto all’anno scorso Dumfries ha iniziato subito con un assist. Sulle fasce l’Inter è migliorata: Dimarco ormai diventato una certezza e ha anche Carlos Augusto. Adesso bisogna vedere se Sommer riuscirà a dare garanzie come Onana. Lo svizzero nella partita di ieri non mi è piaciuto tantissimo. Però nella sostanza ritengo che l’Inter in questo campionato parte in prima fila insieme al Napoli».